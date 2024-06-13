На Харківщині волонтери евакуювали з Липців понад 300 тварин

З початку другої спроби росіян наступати на Харківщині у травні команда волонтерів «Порятунок тварин Харків» евакуювала з села Липці понад три сотні домашніх та свійських тварин. Серед врятованих – коти, собаки, кози, корова, птахи.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі організації.

«Липці. Вже 311 тварин врятовано з Липців від початку другого вторгнення на Харківщину. Одночасно з Липцями наш другий екіпаж рятувальників врятував у Харкові 39 тварин. Евакуація тварин із зони бойових дій триває», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости