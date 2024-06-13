Слідчі показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

12 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки у селищі Козача Лопань.

У селищі Липці через ворожий обстріл зруйновано приміщення пожежної частини ДСНС.

З РСЗВ «Ураган» росіяни обстріляли село Курилівка. Пошкоджено садове товариство. Поранені двоє цивільних чоловіків.

Село Одноробівка атакували трьома FPV-дронами. Пошкоджено фермерське господарство.

В результаті ворожого артилерійського обстрілу села Івашки пошкоджено будівлі приватного підприємства.

У селищі Першотравневе в результаті обстрілу FPV-дроном знищено приватний будинок.

З РСЗВ росіяни обстріляли село Богуславка. Пошкоджено корпус навчального закладу.

У селищі Старий Салтів через авіаційний обстріл з боку військових рф пошкоджено два приватних будинки, поранені три цивільні особи.

Керованими авіабомбами окупанти нанесли удари по селу Лосівка. Горіла хвойна підстилка.

13 червня у місті Куп’янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено житлові будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости