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Слідчі показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Слідчі показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

12 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки у селищі Козача Лопань.

У селищі Липці через ворожий обстріл зруйновано приміщення пожежної частини ДСНС.

З РСЗВ «Ураган» росіяни обстріляли село Курилівка. Пошкоджено садове товариство. Поранені двоє цивільних чоловіків.

Село Одноробівка атакували трьома FPV-дронами. Пошкоджено фермерське господарство.

В результаті ворожого артилерійського обстрілу села Івашки пошкоджено будівлі приватного підприємства.

У селищі Першотравневе в результаті обстрілу FPV-дроном знищено приватний будинок.

З РСЗВ росіяни обстріляли село Богуславка. Пошкоджено корпус навчального закладу.

У селищі Старий Салтів через авіаційний обстріл з боку військових рф пошкоджено два приватних будинки, поранені три цивільні особи.

Керованими авіабомбами окупанти нанесли удари по селу Лосівка. Горіла хвойна підстилка.

13 червня у місті Куп’янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено житлові будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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