Слідчі показали наслідки обстрілів Харківщини за добу
Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
12 червня внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки у селищі Козача Лопань.
У селищі Липці через ворожий обстріл зруйновано приміщення пожежної частини ДСНС.
З РСЗВ «Ураган» росіяни обстріляли село Курилівка. Пошкоджено садове товариство. Поранені двоє цивільних чоловіків.
Село Одноробівка атакували трьома FPV-дронами. Пошкоджено фермерське господарство.
В результаті ворожого артилерійського обстрілу села Івашки пошкоджено будівлі приватного підприємства.
У селищі Першотравневе в результаті обстрілу FPV-дроном знищено приватний будинок.
З РСЗВ росіяни обстріляли село Богуславка. Пошкоджено корпус навчального закладу.
У селищі Старий Салтів через авіаційний обстріл з боку військових рф пошкоджено два приватних будинки, поранені три цивільні особи.
Керованими авіабомбами окупанти нанесли удари по селу Лосівка. Горіла хвойна підстилка.
13 червня у місті Куп’янськ внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено житлові будинки.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.