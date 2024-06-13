У Харківській області викрили «спеціалістку» окупаційного пенсійного фонду

На Харківщині під час захоплення Куп’янського району збройними силами рф 47-річна місцева жителька добровільно та свідомо працевлаштувалась до окупаційної адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Жінка обійняла посаду «главного специалиста отдела организации приема и рассмотрения обращения граждан Управления Пенсионного фонда Харьковской области». На цій посаді колаборантка формувала списки пенсіонерів для отримання ними матеріальної допомоги від окупаційної влади та виконувала інші доручення керівництва так званого «управління».

Після деокупації жінка змінила місце мешкання та переїхала на Київщину, в одне із сіл. Однак уникнути відповідальності їй не вдалось — правоохоронці зібрали доказову базу та викрили колаборантку.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 47-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости