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У Харкові затримали шанувальника «совєтів», який поширював комуністичну ідеологію

У Харкові затримали шанувальника «совєтів», який поширював комуністичну ідеологію

Затримано харківʼянина за розповсюдження публікації з пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Здебільшого свої думки він висловлював у російській соціальній мережі «Вконтакте», яка є забороненою в Україні.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний поширював матеріали з комуністичною символікою у вигляді герба СРСР та портретів Леніна і Сталіна.

За результатами експертного дослідження дописи, які опублікував харківʼянин, містять зображення, публічне використання яких є забороненими Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Правоохоронці викрили чоловіка. За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 52-річному чоловіку у виготовленні, поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч. 1 ст. 436-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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