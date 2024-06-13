У Харкові патруль затримав злодія: зрізав силовий кабель на Салтівці

Патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до крадіжки силового кабелю.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Сьогодні зранку, під час патрулювання Салтівського району міста, патрульні отримали виклик «Спрацювання сигналізації».

Прибувши на місце, патрульні оглянули прилеглу територію. Неподалік місця виклику патрульні виявили громадянина у брудному одязі.

У рюкзаку чоловіка був зрізаний силовий кабель, а у підвалі сусіднього будинку поліцейські виявили декілька місць з обрізаними силовими дротами.

Для з’ясування всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі всі обставини встановлюватимуть слідчі.

Агентство Телевидения Новости