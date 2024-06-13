Викрито харків’янина: допомагав чоловікам ухилитися від проходження служби

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Підозрюваний — колишній військовослужбовець, ще у 2019 році зарахований до військово-оперативного резерву. Харків’янин розробив схему незаконного збагачення — починаючи із січня цього року, за грошову винагороду пропонував військовозобов’язаним чоловікам призовного віку ухилитися від проходження служби нібито на законних підставах.

Підозрюваний видавав себе за представника керівного складу медичної установи й розповідав «клієнтам», що може допомогти в отриманні висновку про непридатність до проходження служби за станом здоров’я.

Зловмисник хизувався своїми зв’язками та обіцяв вплинути на лікарів ВЛК для видачі відповідної довідки.

Переважна більшість «клієнтів» розраховувалась за «послугу» безготівково, переказуючи гроші на власну картку підозрюваного.

Правоохоронці зібрали доказову базу та викрили харків’янина. Наразі задокументовано 9 епізодів злочину, вчинених чоловіком. Встановлено, що в такий спосіб підозрюваний заробив близько 300 тисяч гривень.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до вказаної оборудки, у тому числі «клієнтів» підозрюваного.

Агентство Телевидения Новости