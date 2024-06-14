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4 години без світла: Укренерго впроваджує графіки погодинних відключень по Україні

4 години без світла: Укренерго впроваджує графіки погодинних відключень по Україні

Сьогодні, 14 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ) з 18:00 до 22:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Нагадуємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Агентство Телевидения Новости

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