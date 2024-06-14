Cтав «спеціалістом» в окупаційній адміністрації – на Харківщині викрито чергового поплічника окупантів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 46-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що в липні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на території Куп’янська, на той час окупованого збройними силами рф, добровільно вирішив працювати на ворога. Чоловік влаштувався на посаду «и. о. главного специалиста Управления сельского хозяйства и продовольствия Военно-гражданской администрации Харьковской области», уклавши відповідний трудовий договір.

Колаборант здебільшого займався складанням службової документації відповідно до законодавства рф.

Після деокупації чоловік переїхав у Суми, однак все одно був викритий правоохоронними органами, тож понесе відповідальність за вчинене.

Агентство Телевидения Новости