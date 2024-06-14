У Сумах піймали поплічника окупантів з Харківщини

Викрито чергового колаборанта з Куп’янщини, який став «спеціалістом» в окупаційній адміністрації. У липні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на території Куп’янська, на той час окупованого збройними силами рф, добровільно вирішив працювати на ворога.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік влаштувався на посаду «и. о. главного специалиста Управления сельского хозяйства и продовольствия Военно-гражданской администрации Харьковской области», уклавши відповідний трудовий договір. Зловмисник займався складанням службової документації відповідно до законодавства рф.

Після деокупації чоловік переїхав у Суми, однак все одно був викритий правоохоронними органами.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 46-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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