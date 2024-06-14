Скеровано до суду справу організатора проведення псевдореферендуму на Харківщині

На Харківщині під час окупації Вовчанської громади проросійськи налаштований місцевий мешканець добровільно співпрацював з ворогом. До повномасштабного вторгнення рф на територію України він був старостою управління старостинськими округами Вовчанської міської ради.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Колаборант вживав заходів, направлених на організацію та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до рф в якості суб’єкта федерації.

Так, під час перебування у селах громади обвинувачений підшукав серед місцевих мешканців тих, хто згоден працювати у так званих виборчих дільницях для «великого русского будущего».

Крім того, він агітував людей обовʼязково брати участь у проведенні проросійського референдуму.

У березні 2024 року правоохоронці викрили чоловіка. Він перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 65-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.

Агентство Телевидения Новости