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Скеровано до суду справу організатора проведення псевдореферендуму на Харківщині

Скеровано до суду справу організатора проведення псевдореферендуму на Харківщині

На Харківщині під час окупації Вовчанської громади проросійськи налаштований місцевий мешканець добровільно співпрацював з ворогом. До повномасштабного вторгнення рф на територію України він був старостою управління старостинськими округами Вовчанської міської ради.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У липні 2022 року він добровільно обійняв посаду «помічника начальника Вовчанського територіального управління» в окупаційній адміністрації.

Колаборант вживав заходів, направлених на організацію та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до рф в якості суб’єкта федерації.

Так, під час перебування у селах громади обвинувачений підшукав серед місцевих мешканців тих, хто згоден працювати у так званих виборчих дільницях для «великого русского будущего».

Крім того, він агітував людей обовʼязково брати участь у проведенні проросійського референдуму.

У березні 2024 року правоохоронці викрили чоловіка. Він перебуває під вартою.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 65-річного чоловіка за фактами колабораційної діяльності та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України). Обвинувальний акт направлено на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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