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На Харківщині за тиждень оголошено підозри сімом колаборантам

На Харківщині за тиждень оголошено підозри сімом колаборантам

Семеро підозр у колабораціонізмі оголосила поліція Харківщини протягом тижня. Частина підозрюваних втекла до рф, комусь повідомлення про підозру вручили особисто.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Серед підозрюваних – підприємець, який вже бачив, що таке «рускій мір», він втік до Ізюмщини з Донецької області ще на початку війни, у 2014 році. Влаштувався в селищі на Ізюмщині, виробляв меблі.

«Та коли туди прийшла ворожа армія, підтримав окупантів й перебіг до них, став «старостою» й розселяв російських військових в будинки місцевих мешканців», – йдеться в повідомленні.

Житель Ізюма, який до вторгнення був безробітним, при окупантах став «народним міліціонером». За даними поліції, він збирав інформацію про патріотів, проводив у них обшуки та допити.

Жінки здебільшого влаштовувалися на посади до незаконних «адміністрацій» та пенсійного фонду – отримували зарплату в рублях та підтримували захоплення українських територій.

«Маргарита Павленко з Ізюмщини оголошена в розшук – вона працювала «начальником» в одному з відділів так званої окупаційної адміністрації. Її фото публікую без ретуші», – зазначив начальник слідчого управління.

Як розповів Болвінов, у Бабаях на другому році повномасштабної війни українець просто на зупинці агітував за рф: запевняв односельців, що Україна має приєднатися до росії. Безробітний ще й отримував від держави виплати як ВПО.

Агентство Телевидения Новости

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