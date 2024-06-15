Обстріли Харківщини за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ударів по Харкову не зафіксовано.

16:20 14 червня відбувся обстріл Вільхівської ТГ села Кутузівка, окупанти запустили щонайменше 5 ворожих КАБів. Одне влучання у полі, два влучання на території ферми, пошкоджена сільськогосподарська техніка. Четверте влучання на території приватного домоволодіння, пошкоджено будинок, без постраждалих.П’яте влучання на території непрацюючої ферми.

16:51 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Бугаївка. Внаслідок ворожого обстрілу горіла трава. Пошкоджено 2 приватних будинки.

15:50 Куп’янський р-н, Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів дах та кімната будинку.

15:42 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, село Глушківка. Влучання ворожого снаряду в землю неподалік дитячого садочка. Загинула жінка 1966 р.н.

15:14 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Богуславка. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано два житлових будинки та три будинки пошкоджені. Постраждали двоє людей: чоловік та жінка – місцеві, які жили в одному з будинків.

Близько о 13:45 години окупанти вдарили дроном по місту Куп’янськ, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю.

На Харківському російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

На Купʼянському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з окупантами. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки й Піщаного ще тривають бої.

Агентство Телевидения Новости