З 16 липня повістки почнуть надсилати поштою – Міноборони

В Україні після 16 липня повістки зможуть надсилати звичайною поштою. Це буде можливо як тільки вичерпається 60-денний строк, встановлений законом, для уточнення військово-облікових даних.

Про це в ефірі «1+1» повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, пише Судово-юридична газета.

«Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так», – сказав він.

Речник Міноборони нагадав алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.

«Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена… Якщо людини не було фізично на місці й повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення», – пояснив Дмитро Лазуткін.

Агентство Телевидения Новости