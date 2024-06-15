У Харкові зловмиснику повідомили про підозру: викрадав товари з супермаркету

Поліцейські повідомили про підозру чоловіку за скоєння крадіжок з супермаркету у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 травня до відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, знаходячись в одному з супермаркетів Харкова, взяв з полиці блок цигарок та пройшов повз касову зону, не оплативши товар.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився харків’янин 1972 року народження.

В ході проведення досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисник неодноразово засуджений за майнові злочини, має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.

Протягом тривалого часу він здійснив 14 крадіжок з супермаркету на загальну суму понад 15 тисяч гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости