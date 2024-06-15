Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:18
Просмотров: 63

У Харкові зловмиснику повідомили про підозру: викрадав товари з супермаркету

У Харкові зловмиснику повідомили про підозру: викрадав товари з супермаркету

Поліцейські повідомили про підозру чоловіку за скоєння крадіжок з супермаркету у Харкові.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

9 травня до відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, знаходячись в одному з супермаркетів Харкова, взяв з полиці блок цигарок та пройшов повз касову зону, не оплативши товар. 

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився харків’янин 1972 року народження. 

В ході проведення досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисник неодноразово засуджений за майнові злочини, має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.

Протягом тривалого часу він здійснив 14 крадіжок з супермаркету на загальну суму понад 15 тисяч гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 