У Харкові зловмиснику повідомили про підозру: викрадав товари з супермаркету
Поліцейські повідомили про підозру чоловіку за скоєння крадіжок з супермаркету у Харкові.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
9 травня до відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, знаходячись в одному з супермаркетів Харкова, взяв з полиці блок цигарок та пройшов повз касову зону, не оплативши товар.
Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився харків’янин 1972 року народження.
В ході проведення досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисник неодноразово засуджений за майнові злочини, має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість.
Протягом тривалого часу він здійснив 14 крадіжок з супермаркету на загальну суму понад 15 тисяч гривень.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.