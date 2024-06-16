У Харкові нетверезий водій врізався в дерево

Вночі 16 червня під час патрулювання на вулиці 12-го Квітня харківські патрульні виявили пошкоджене авто Renault. Водій перебував на місці ДТП.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Як стало відомо згодом, чоловік не впорався з керуванням та здійснив наїзд на дерево. Обійшлося без постраждалих.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости