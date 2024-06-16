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У Донецькій області загинув боєць зенітного дивізіону з Харківщини

У Донецькій області загинув боєць зенітного дивізіону з Харківщини

13 червня на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Святослав Рибалко, житель міста Мерефа Харківської області.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Чоловік став на захист України у березні 2023 року. Служив у відділенні зенітно-артилерійського взводу. Загинув під час виконання військового обов’язку 13 червня 2024 року в районі селища Велика Новосілка Донецької області.

У вересні захиснику мало виповнитися 48 років.

Агентство Телевидения Новости

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