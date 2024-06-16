На Харківському напрямку за добу вбито та поранено 180 окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 10:00 16 червня. 844 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби відбулося 118 бойових зіткнень. Загалом, 15 червня ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 47 авіаційних ударів (зокрема, скинув 66 КАБів), здійснив понад 4000 обстрілів, 102 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Від початку червня російські окупанти вже застосували по наших військових об’єктах та цивільній інфраструктурі понад 1050 керованих авіаційних бомб.

Минулої доби загальні втрати окупантів склали 1160 одиниць особового складу. Знищено шість ворожих бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, одну РСЗВ, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 56 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки.

Від початку цієї доби вже відбулося 41 бойове зіткнення. Загарбники майже 500 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 вбитих та поранених окупантів, знищено одну ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости