Від отриманих поранень помер водій стрілецької роти з Харківщини
11 червня у шпиталі від отриманих на фронті поранень помер уродженець села Лукашівка Харківської області Віктор Пустовойтов.
Про це повідомили в Близнюківській громаді.
Віктор народився, виріс, жив і працював водієм у сільськогосподарському товаристві у Лукашівці. Перед повномасштабним вторгненням за сімейними обставинами переїхав до Солоницівки Дергачівського району.
«Наш земляк був водієм стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин. Ніс службу з 16 березня 2022 року», – йдеться в повідомленні.
Віктору Пустовойтову було 58 років, у нього залишилися брати, сестра, дружина і донька.