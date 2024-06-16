Від отриманих поранень помер водій стрілецької роти з Харківщини

11 червня у шпиталі від отриманих на фронті поранень помер уродженець села Лукашівка Харківської області Віктор Пустовойтов.

Про це повідомили в Близнюківській громаді.

Віктор народився, виріс, жив і працював водієм у сільськогосподарському товаристві у Лукашівці. Перед повномасштабним вторгненням за сімейними обставинами переїхав до Солоницівки Дергачівського району.

«Наш земляк був водієм стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти однієї з військових частин. Ніс службу з 16 березня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Віктору Пустовойтову було 58 років, у нього залишилися брати, сестра, дружина і донька.

Агентство Телевидения Новости