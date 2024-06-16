Під Харковом на трасі згоріла кабіна газовозу

16 червня о 13:10 на кільцевій дорозі Харкова, неподалік повороту до санаторію «Роща», сталося загоряння в кабіні вантажного автомобіля, що перевозив газ. Пожежа сталася під час руху. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на цистерну.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця виклику було направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горіла кабіна вантажного автомобіля на площі 8 кв. м.

О 13:26 відбулась локалізація вогню, о 14:10 – повна його ліквідація. Причина виникнення пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости