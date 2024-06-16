Працівник харківського заводу виправдовував дії рф: інтернет-агітатора затримали

У Харкові виявили інтернет-агітатора, який виправдовував збройну агресію рф проти України.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що 51-річний проросійськи налаштований працівник одного з підприємств Харкова, розміщував на різних Телеграм-каналах дописи, які виправдовували збройну агресію рф проти України.

«Звинувачував у війні не реального ворога – росію, яка вторгнулася в Україну, а європейські країни та північноатлантичний альянс», – йдеться в повідомленні.

Слідство триває. У разі доведення вини чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією майна.

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости