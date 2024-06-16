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Синоптики попередили про грози у Харкові та області 17 червня

Синоптики попередили про грози у Харкові та області 17 червня

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 17 червня: рівень небезпечності перший, жовтий.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

На добу 17 червня по області та місту очікується гроза.    

Погода у Харкові 17 червня             

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень помірний дощ. Гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозі – поривчастий.

Температура повітря: вночі 17-19° градусів тепла, вдень 22-24°.                        

Погода в Харківській області 17 червня

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний, місцями значний дощ. Гроза.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, при грозі – поривчастий.

Температура повітря: вночі 14-19° градусів тепла, вдень 21-26°.

Агентство Телевидения Новости

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