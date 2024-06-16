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Наслідки авіаудару по Харківщині: госпіталізовані дитина, вагітна жінка та чоловік

Наслідки авіаудару по Харківщині: госпіталізовані дитина, вагітна жінка та чоловік

16 червня близько 15:00 війська рф завдали авіаударів по с. Піски-Радьківські Борівської територіальної громади. Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту УМПБ Д-30.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено понад 10 житлових будинків, автомобіль швидкої допомоги.

13-річний хлопець та 58-річний чоловік зазнали поранень. У 32-річної вагітної жінки акубаротравма. Постраждалих госпіталізовано.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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