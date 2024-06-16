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16.06.2024 22:13
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До кінця липня відключення світла будуть більш тривалими – Укренерго

До кінця липня відключення світла будуть більш тривалими – Укренерго

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, так триватиме, орієнтовно, до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.

«Треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими. Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання», – сказав Кудрицький.

Агентство Телевидения Новости

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