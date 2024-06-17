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В Україні внесли зміни щодо неврахування стажу для громадян, які працювали у рф

В Україні внесли зміни щодо неврахування стажу для громадян, які працювали у рф

Український парламент ухвалив законопроєкт №9453, який передбачає неврахування частини трудового стажу для громадян, що працювали в Російській Федерації після 19 лютого 2014 року.

Про це повідомляється на порталі Міністерства соціальної політики України, пише Судово-юридична газета.

Законопроєкт спрямований на врахування особливостей тих, хто здобував стаж у режимі, що визнано неприйнятним українським законодавством. Це стосується участі в військовій службі в силових структурах, незаконних збройних або воєнізованих формуваннях, а також у правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.

Згідно з цим законом, не буде зараховано до страхового стажу періоди військової служби в неприйнятних структурах агресора, а також добровільне обіймання посад у незаконних органах влади з 19 лютого 2014 року.

Після розширеної агресії російської федерації, Україна перервала дипломатичні зв’язки з країною-агресором, включаючи взаємодію з Пенсійними фондами.

Громадяни, які працювали за кордоном, повинні надати Пенсійному фонду відповідні документи для врахування трудового стажу.

Агентство Телевидения Новости

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