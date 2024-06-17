Нічний авіаудар по Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 червня близько 2:30 зс рф завдали авіаудар по селу Борівська Андріївка Борівської СТГ. Пошкоджено приватні домоволодіння.

16 червня о 22:40 війська рф здійснили артилерійський обстріл села Подоли Купʼянського району. Отримав поранення 60-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

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