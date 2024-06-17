Через обстріли окупантів на Харківщині постраждали три людини

Протягом доби військові рф завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

17 червня з авіації росіяни обстріляли село Борівська Андріївка. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

16 червня ворог завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по селу Шийківка. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль.

Керованими авіабомбами росіяни вдарили по селу Піски-Радьківські. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, автомобіль швидкої допомоги, поранені чоловік, вагітна жінка, 13-річний хлопець. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

У селі Дружелюбівка внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено 8 приватних будинків.

У селі Вовчанські Хутори в результаті ворожого обстрілу пошкоджено господарчі споруди.

У місті Харків військові рф завдали авіаудару по об’єкту цивільної інфраструктури. Зруйновано та пошкоджено 4 будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости