На Харківщині ревнивець зарізав суперника: зловмисника затримали
За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 53-річному чоловіку в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Трагічна подія сталась у селищі Панютине Лозівського району. У підозрюваного завершились стосунки з жінкою, проте прийняти її новий вибір він не зміг. У травні цього року зловмисник завдав ножового поранення новому обранцю своєї коханої та погрожував вбивством.
А вже 14 червня підозрюваний втілив погрози в життя.
За даними слідства, вночі вбивця прийшов до будинку, де проживала його колишня співмешканка з нинішнім чоловіком. Зловмисник через вікно проник всередину помешкання, увірвався в кімнату, де знаходився потерпілий, і завдав удару ножем в грудну клітину свого суперника, після чого втік.
Жінка викликала медиків, і пораненого чоловіка було ушпиталено, проте, попри зусилля лікарів, він помер на операційному столі.
Зловмисника за декілька годин було затримано в порядку ст. 208 КПК України за місцем його мешкання.
За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.