На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки окупантів

Оперативна інформація станом на 10.00 17.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував позиції підрозділів Сил оборони в районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Бойові дії тривають. За уточненою інформацією, на даному напрямку вчора росіяни втратили 175 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобілі та одиницю спецтехніки агресора. Крім того, уражено 33 укриття особового складу противника та склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку відбувається бій з окупантами в районі Піщаного. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог активно атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України. Два ворожих штурми українських позицій продовжуються неподалік Виїмки та Роздолівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1080 осіб. Також ворог втратив два танки, 18 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, вісім БпЛА оперативно-тактичного рівня, 24 автомобіля та 12 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости