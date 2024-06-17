На Харківщині чоловік зберігав зброю та боєприпаси: поліція з’ясовує обставини

У жителя Харківщини під час обшуку поліцейські виявили та вилучили автомати «Калашникова» АК-74, та АК-12, гранатомет, підствольний гранатомет, гранати Ф-1, РГД, РГН, РГО, запали до гранат, 3 500 набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм, сигнальні ракетниці, димові шашки та газові гранати.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили порушнику про підозру. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Агентство Телевидения Новости