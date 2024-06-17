На Харківщині чоловіка підозрюють у вбивстві співмешканця колишньої дружини

У поліцію Харківщини надійшло повідомлення, що у лікарні від ножових поранень помер 23-річний чоловік. Затримано підозрюваного у вбивстві.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили, що 14 червня 23-річний чоловік знаходився вдома у своєї співмешканки в селі Панютине Лозівського району. Близько 3:00 через вікно до будинку проник 53-річний колишній співмешканець жінки. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої зловмисник завдав кількох ударів ножем потерпілому. Від отриманих поранень 23-річний чоловік помер в лікарні.

Поліцейські встановили місцеперебування зловмисника.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости