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У Харкові підприємець штампував документи для ухилянтів: в прокуратурі розповіли подробиці

У Харкові підприємець штампував документи для ухилянтів: в прокуратурі розповіли подробиці

У Харкові викрито підприємця, який виготовляв фальшиві документи для ухилення від мобілізації.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Фігурант кримінального провадження – підприємець, який мав у оренді у Харкові інтернет-кафе. Проте він вирішив організувати схему «тіньового заробітку».  

За даними слідства, з березня 2024 року чоловік виготовляв фальшиві документи відповідного районного військового комісаріату про непридатність до військової служби з відміткою про виключення з військового обліку у тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного.

У випадку зупинки на вулиці представниками ТЦК та СП «клієнти» пред’являли їм фейкові документи і уникали отримання повісток.  

За послугу харків’янин оголошував суму в розмірі 900 доларів США. Правоохоронці викрили чоловіка у Харкові.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному чоловіку у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом підроблення документів (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 358 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости

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