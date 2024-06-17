Суми грантів для жителів Харківщини на розвиток бізнесу подвоять

Уряд України подвоїв суми грантів за програмою єРобота для підприємців Харкова та області. Охочі започаткувати власну справу або розвивати існуючий бізнес зможуть отримати грант на суму від 50 до 500 тисяч гривень.

Про це повідомив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише ОВА.

«Продовжуємо працювати на всіх рівнях задля створення сприятливих умов для роботи підприємств в регіоні, посилення економічної безпеки», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Подати заявку на отримання гранту можна за посиланням.

«Подавайтесь на грантову програму, навіть якщо ви вже ФОП або маєте своє ТОВ. Державна служба зайнятості розгляне вашу заявку, а результат надійде в Дію. Грант можна витратити на обладнання, сировину, оренду землі, приміщення, обладнання і маркетинг», – зазначив Михайло Федоров.

Агентство Телевидения Новости