На Харківщині тривають три бої в районі Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 19:00 17 червня. Найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 89.

На Харківському напрямку триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Тут та біля Липців сьогодні зафіксовано дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, окупанти сьогодні втратили 111 осіб живої сили. Також наші військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости