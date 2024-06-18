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На Харківщині створили мурал на честь загиблого бійця KRAKEN

На Харківщині створили мурал на честь загиблого бійця KRAKEN

У місті Первомайський Харківської області з’явився мурал на честь Героя України Олега Фадєєнка на псевдо «Малиш».

Про це повідомили в Telegram-каналі спецпідрозділу.

«Малиш в рядах «Кракену», а згодом 3 ОШБр, брав участь у багатьох видатних операціях як командир групи розвідки», – йдеться в повідомленні.

Загинув «Малиш» 2 липня 2023 року від отриманого поранення під час боїв на Бахмутському напрямку.

Мурал створено силами побратимів та дружини загиблого захисника.

Агентство Телевидения Новости

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