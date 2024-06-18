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Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

17 червня 22:30 Харків, Немишлянський район. У результаті ворожого обстрілу пошкоджений будинок: вікна, двері, дах. Потерпілих немає.

2:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Борівська Андріївка. В результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.

За добу ворог застосував на Харківщині 21 КАБ у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна поблизу села Липці. У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою. Продовжуються бої у чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

На Купʼянському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Наші воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки.

Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

Агентство Телевидения Новости

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