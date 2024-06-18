На кордоні з Угорщиною піймали харків’янина на гумовому човні

П’ятьох осіб, які планували перепливати Тису, затримали учора ввечері прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону. Прикордонний наряд затримав за 150 метрів до кордону порушників з гумовим човном. Пошкодивши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися у бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною.

Про це повідомили в ДПСУ.

Щоб зупинити зловмисників, які спробували проігнорувати законні вимоги прикордонників, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів.

Затриманими виявилися троє жителів Вінниччини, один житель Харківщини та один житель Волині. За організацію своєї подорожі чоловіки мали заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до спроби переправлення цієї групи чоловіків через кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та 185.10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону». Справи скеровано до суду.

Крім того, про пошкодження загороджувального паркану та виявлення у діях чоловіків ознак злочину передбаченого ст. 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна» прикордонники повідомили співробітників Національної поліції.

Агентство Телевидения Новости