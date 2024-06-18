У Харкові на три роки тюрми засудили чоловіка за ухилення від служби

За ухилення від призову на військову службу чоловік проведе три роки за ґратами. Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Вирок набрав законної сили.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що у січні цього року мешканець села Кіндрашівка Куп’янського району, будучи військовозобов’язаним і придатним до військової служби, після одержання повістки без поважних причин не з’явився у визначений час до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого проходження служби.

При цьому обвинувачений належним чином був повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Куп’янської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 47-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Агентство Телевидения Новости