У Харкові судитимуть чоловіка, який очолив відділ в окупаційній адміністрації

Завершено спецрозслідування стосовно вже експосадовця, який очолив територіальний відділ в окупаційній адміністрації. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений набув повноважень сільського голови з дня проведення І сесії VIII скликання Курилівської сільської ради, яка відбулась у грудні 2020 року і, відповідно, на момент початку повномасштабного вторгнення рф в Україну очолював орган місцевого самоврядування.

За даними слідства, під час силового захоплення збройними силами рф Куп’янського району обвинувачений добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року посадовець обійняв посаду «и. о. начальника Куриловского территорального отдела» в окупаційній адміністрації.

Колаборант організовував роботу відділу, зокрема забезпечував виплату заробітної плати підлеглим працівникам у російських рублях і підписував службові документи. Крім того, він приймав документи від місцевих мешканців щодо виплати так званої «матеріальної допомоги» від рф і надавав їм консультації.

Після деокупації обвинувачений втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього сільського голови Курилівської сільської територіальної громади за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст.111-1 КК України).

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости