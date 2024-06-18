Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:50
Просмотров: 51

У Харкові судитимуть чоловіка, який очолив відділ в окупаційній адміністрації

У Харкові судитимуть чоловіка, який очолив відділ в окупаційній адміністрації

Завершено спецрозслідування стосовно вже експосадовця, який очолив територіальний відділ в окупаційній адміністрації. Чоловіка судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений набув повноважень сільського голови з дня проведення І сесії VIII скликання Курилівської сільської ради, яка відбулась у грудні 2020 року і, відповідно, на момент початку повномасштабного вторгнення рф в Україну очолював орган місцевого самоврядування.

За даними слідства, під час силового захоплення збройними силами рф Куп’янського району обвинувачений добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року посадовець обійняв посаду «и. о. начальника Куриловского территорального отдела» в окупаційній адміністрації.

Колаборант організовував роботу відділу, зокрема забезпечував виплату заробітної плати підлеглим працівникам у російських рублях і підписував службові документи. Крім того, він приймав документи від місцевих мешканців щодо виплати так званої «матеріальної допомоги» від рф і надавав їм консультації.

Після деокупації обвинувачений втік на непідконтрольні території і наразі переховується від слідства, його оголошено у розшук.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього сільського голови Курилівської сільської територіальної громади за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст.111-1 КК України).

Обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 