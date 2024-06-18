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Двом жителькам Харківщини за роботу на окупантів загрожує кримінальна відповідальність

Двом жителькам Харківщини за роботу на окупантів загрожує кримінальна відповідальність

Перед судом постануть двоє жінок, які обійняли посади «спеціалістів» в окупаційній адміністрації під час захоплення Куп’янщини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обидві обвинувачені – жительки Куп’янська. Дізнанням встановлено, що 43-річна жінка на початку липня 2022 року обійняла посаду «ведущего специалиста отдела по работе с обращениями граждан Управления информационного и документационного обеспечения» в окупаційній адміністрації.

До службових обов’язків колаборантки входило прийняття заяв громадян та надання відповідей на запити громадян.

Інша обвинувачена – 59-річна жінка, яка погодилась зайняти посаду «главного специалиста Управления культуры молодежи и спорта Военно-гражданской администрации Харьковской области». Вона відповідала за зберігання майна Куп’янського краєзнавчого музею та збір інформації щодо зруйнованих будівель культури і спорту Куп’янського району.

Обох обвинувачених судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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