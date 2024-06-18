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Затриманого ДБР зрадника з Харківщини відправили за ґрати на 15 років

Затриманого ДБР зрадника з Харківщини відправили за ґрати на 15 років

За матеріалами Державного бюро розслідувань Дзержинський районний суд м. Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна колишнього правоохоронця з міста Ізюм на Харківщині.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Уродженець Ізюма після окупації міста пішов домовлятися про співпрацю із загарбниками. Його оформили дільничним у псевдополіцейському відділку. В окупаційній владі зрадник відповідав за «громадський порядок» на вулицях міста. Для того, аби контролювати ситуацію і не допустити можливості місцевим патріотам вчиняти будь-які протестні дії, він особисто разом із представниками збройних формувань рф влаштовував патрулювання та полювання на проукраїнських громадян.

Після звільнення Ізюму зрадник почав переховуватися, але вдавалося це йому недовго. У вересні 2022 року, під час відпрацювання невідкладних заходів у звільненому Ізюмі, працівники ДБР спільно із Нацполіцією затримали зрадника.Він обвинувачувався у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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