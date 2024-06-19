Електронне бронювання: у Мінцифри анонсували нову послугу в «Дії»

Через кілька тижнів на порталі «Дія» стане доступною нова послуга е-бронювання. Послугу буде запущено в розділі для бізнесу.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference, повідомляє РБК-Україна з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«За кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання. Ви знаєте, як ми за нього боролися, щоб він був автоматичний», – сказав він.

Як працюватиме е-бронювання

Спочатку Міністерство економіки через портал «Дія» створить «Єдиний перелік державних органів, які мають право бронювати працівників». Після цього керівники відповідних підприємств та установ подаватимуть списки працівників для бронювання через застосунок.

Після перевірки даних про військовий облік та офіційне працевлаштування Міністерство економіки ухвалюватиме рішення щодо підтвердження бронювання.

У разі позитивного рішення, людина зможе отримати витяг – документ, що підтверджує відстрочку від призову. Для цього заброньований повинен особисто подати заяву через портал «Дія».

Агентство Телевидения Новости