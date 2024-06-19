«Виконана величезна робота щодо посилення засобів ППО Харківщини» – Синєгубов

Для захисту повітряного простору Харківщини реалізується комплексна програма із посилення захисту систем РЕБ. Йдеться про ефективну протидію ворожим БПЛА та ракетним системам.

Про це начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів під час інтерв’ю інформагентству «Укрінформ», повідомляє ХОВА.

«Не озвучуючи деталі скажу, що завдання поставлені й військові дійсно нарощують потенціал. Харків’яни це вже відчули. Дякую бізнесу, який долучається, бо кошти досить великі. Це сотні мільйонів гривень для того, щоб забезпечити систему радіоелектронної боротьби. Результати також вже бачимо», – зазначив Олег Синєгубов.

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