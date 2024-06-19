Від спеки під час хаджу до Мекки загинули сотні паломників

Сотні паломників загинули під час щорічного мусульманського паломництва до Мекки через палючу спеку.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на Reuters.

Як повідомляється, щонайменше 550 осіб загинули під час хаджу. 323 з них були єгиптянами. Більшість людей загинули через хвороби, пов’язані зі спекою.

Зазначається, що тисняви, пожежі в наметах та інші нещасні випадки стали причиною загибелі сотень людей під час хаджу до Саудівської Аравії за останні 30 років.

Цього року паломництво розпочалося в п’ятницю, а вже в понеділок температура піднялася до +51,8 градуса у тіні Великої мечеті в Мецці.

Хадж – це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки, щоб виконати релігійні обряди.

Паломники використовували парасольки, щоб захиститися від сонця, оскільки влада Саудівської Аравії попередила паломників про необхідність пити достатньо води та уникати перебування на відкритому повітрі в найспекотніші години з 11 ранку (08:00 за Гринвічем) до 15:00.

Хадж, одне з найбільших масових зібрань у світі, – це обов’язок, який виконується раз у житті для працездатних мусульман, які можуть собі це дозволити. Він завершиться в середу.

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