Окупанти намагалися атакувати поблизу Липців, тривають бої в районі Вовчанська

Оперативна інформація станом на 10.00 19.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку штурмова дія окупантів поблизу населеного пункту Липці успіху не мала, триває бій в районі Вовчанська.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 130 осіб вбитими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку тривають чотири бойових зіткнення неподалік Піщаного, Степової Новоселівки та Кругляківки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу Греківки, Невського та Тернів. Ситуація напружена. Бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку від початку доби вже відбулося дев’ять бойових зіткнень. Дві атаки російських окупантів наші захисники відбили біля Нового та Кліщіївки. Продовжуються сім боєзіткнень в районах Калинівки, Нового та Іванівського.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 1130 окупантів, знищено 10 танків, 12 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири засоби ППО, 34 БпЛА ОТР, 47 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости