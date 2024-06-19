Під Харковом у водія рівень алкоголю в крові у 15 разів перевищив норму

Ввечері 19 червня на дорожній станції патрульної поліції під Харковом до поліцейських звернулись громадяни, які розповіли, що на Полтавському шосе водій автомобіля Volkswagen поводив себе на дорозі неадекватно та порушував ПДР.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Патрульні виявили та зупинили автівку. Керманич був з ознаками алкогольного сп’яніння, тож інспектори запропонували чоловікові пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 3,09 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 15 разів. Також, під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянин рішенням суду позбавлений права керування транспортними засобами.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости