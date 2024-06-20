На Харківщині землю вартістю понад 8 млн гривень повернуто у власність територіальної громади

Суд задовольнив позов Лозівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до фізичної особи щодо повернення у власність Олексіївської територіальної громади земель природно-заповідного фонду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Мова йде про землі гідрологічного заказника місцевого значення «Єфремівський».

Прокуратурою встановлено, що у 2019 році на підставі рішення Олексіївської територіальної громади Лозівського району в приватну власність передано ділянку площею 0,6 га, розташовану на території заказника, для ведення особистого селянського господарства. Вартість зазначених земель складає понад 8 млн гривень.

Однак, відповідно до норм законодавства, об’єкти природно-заповідного фонду, до яких належить заказник, є власністю українського народу та не можуть передаватись у приватну власність.

Таке порушення вимог закону стало підставою для звернення прокуратури до суду. Первомайський міськрайонний суд Харківської області підтримав позицію прокуратури й зобов’язав відповідача повернути вказану ділянку. Наразі проведено реєстрацію прав на ці землі за Олексіївською сільською радою.

Крім того, прокуратурою до суду подано ще одну позовну заяву в інтересах держави в особі органу місцевого самоврядування про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою в межах об’єкта природно-заповідного фонду — гідрологічного заказника місцевого значення «Єфремівський» площею 1,1 га вартістю 11,6 млн грн, яку надано у власність особі як земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Наразі триває судовий розгляд.

Агентство Телевидения Новости