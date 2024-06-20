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У Харкові та області сьогодні відключатимуть світло за графіками – Обленерго
Сьогодні, 20 червня, у Харкові та Харківській області застосовується графік погодинних відключень.
Про це повідомляє Харківобленерго.
Графік відключень електроенергії на 15-21 червня за посиланням.
Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.
Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.