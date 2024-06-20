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«Газмережі» відновили газопостачання у Салтівському районі Харкова

«Газмережі» відновили газопостачання у Салтівському районі Харкова

«Газмережі» провели ремонтні роботи на підземному газопроводі у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У рамках підготовки до опалювального сезону фахівці Харківської міської філії «Газмережі» провели ремонтно-відновлювальні роботи на підземному газопроводі в одному з найбільших спальних районів Харкова.

Цей газопровід забезпечує безперебійність розподілу газу як підприємствам, так і побутовим споживачам.

Мешканцям 28 багатоквартирних будинків, що були тимчасово без газопостачання через проведення ремонтних робіт, подачу енергоресурсу відновлено.

Усі роботи, включно з відновленням газу, харківські газовики виконали за один день.

Агентство Телевидения Новости

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