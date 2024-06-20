У харків’янки виявили пакунок з наркотиками: відкрито кримінальне провадження

Поліцейські повідомили жінці про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів.

Зловмисницею виявилася раніше судима мешканка Харкова, повідомляє поліція Харківської області.

15 березня до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про те, що екіпаж поліції виявив у 33-річної громадянки полімерний пакет з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну. Зі слів жінки, пакунок вона знайшла неподалік гаражного кооперативу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З’ясовано, що порушниця протягом року вже була засуджена за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За місцем виклику працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертне дослідження. Згідно з висновками експертів, вилучена речовина виявилася наркотичним засобом «PVP».

За даним фактом слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне придбання та зберігання психотропної речовини без мети збуту наркотичного засобу, вчиненого протягом року після засудження за цією статтею) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 2 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 3 років.

Агентство Телевидения Новости