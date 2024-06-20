На Харківщині викрили чергового поплічника окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними дізнання, під час окупації міста Балаклія ніде не працюючий місцевий житель добровільно працював на ворога.

Він обійняв посаду «главного инженера отдела образования Балаклейского териториального управления Изюмского района Харьковской области».

За вказівками «нової влади» він мав оцінити стан навчальних закладів від «обстрілів української армії».

Колаборант здійснював збір інформації щодо технічного стану та характеру пошкоджень закладів дошкільної освіти та шкіл на території міста, які були спричинені внаслідок руйнувань, з метою встановлення сум збитків. Надалі фігурант передавав дані керівництву окупаційної адміністрації.

Правоохоронці викрили чоловіка.

Агентство Телевидения Новости